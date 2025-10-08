Maduro dice que responsables de planear atentado contra embajada en Caracas están en EEUU

Caracas, 7 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que los responsables de planear un atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en el país norteamericano, cuyos «nombres, apellidos y ubicación», dijo, ya los tiene la Administración de Donald Trump.

«Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada, que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres, así que no se hagan los locos», expresó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

