The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Maduro dice que responsables de planear atentado contra embajada en Caracas están en EEUU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 7 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que los responsables de planear un atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en el país norteamericano, cuyos «nombres, apellidos y ubicación», dijo, ya los tiene la Administración de Donald Trump.

«Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada, que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres, así que no se hagan los locos», expresó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

csm/lb/nvm

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR