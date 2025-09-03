The Swiss voice in the world since 1935

Maduro dice que su país tiene «fe inquebrantable en la victoria» ante «embestida» de EEUU

Caracas, 3 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país seguirá «de pie» y con «fe inquebrantable en la victoria» ante la que calificó como una «embestida» por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

«Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz», dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario, a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo, rechaza el argumento del Gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra el tráfico de drogas y asegura que el país norteamericano quiere las riquezas naturales venezolanas, entre las que menciona el petróleo, el gas y el oro.EFE

