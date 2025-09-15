Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante «agresión» de EEUU

1 minuto

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el país petrolero ejerce el legítimo derecho a la defensa ante lo que calificó como una «agresión» de Estados Unidos, que mantiene desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente; no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar», dijo el mandatario en una rueda de prensa en Caracas.EFE

sc/lb/rf

(foto)(vídeo)