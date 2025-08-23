The Swiss voice in the world since 1935

Maduro dice que Venezuela recibió inversión de 1.500 millones de dólares para agricultura

Caracas, 22 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes que el país suramericano recibió una inversión de «casi» 1.500 millones de dólares para desarrollar 300.000 hectáreas en el este de la nación.

«Ahorita está llegando una inversión (…) una inversión de casi 1.500 millones de dólares para desarrollar 300.000 hectáreas en el oriente del país, es una de las inversiones», dijo el mandatario en un acto desde la sede del Legislativo, en Caracas, transmitido de forma obligatoria por las cadenas de radio y televisión del país.

Maduro aseguró que por esta razón «envidian a Venezuela», la «gente mezquina, enferma de odio, de una minoría enceguecida, que quiere violencia, que quieren que invadan a Venezuela».

«Se van a quedar esperando, porque lo que viene es paz, inversiones, trabajo económico, producción y seremos el granero de América», añadió el jefe de Estado, sin precisar de dónde proviene la inversión.

El gobernante venezolano también adelantó que en los «próximos días» habrá «muchas sorpresas bonitas» y que asombrará «a mucha gente que ha apostado a hacerle daño a Venezuela desde adentro y desde afuera».

Maduro acusó este viernes a Estados Unidos de buscar un «cambio de régimen» de manera «terrorista, militar», ante el planteamiento de la Casa Blanca de enviar buques al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir el tráfico de drogas.

Ya el lunes, el presidente había ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe.

Ante esta decisión estadounidense, Venezuela ha recibido el apoyo de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), además de aliados como China, Irán y Rusia. EFE

