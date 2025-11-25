Maduro dice que Venezuela vive una «coyuntura decisiva para su existencia» como república

2 minutos

Caracas, 25 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes que el país enfrenta una «coyuntura decisiva para su existencia» como república, en la que, dijo, está «prohibido fallar» en la defensa de la nación frente a «las amenazas» de EE.UU., que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.

Rodeado de sus más altos funcionarios, el gobernante dijo que «no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía», en un momento en que «la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio».

«Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario», expresó desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, en Caracas.

En ese sentido, Maduro hizo un llamado a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales y a los ciudadanos en general a exigirse «diez veces más» para «ser capaces de defender cada palmo» del territorio «de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga».

Con el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y jefe del Parlamento, respectivamente, a su derecha, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, a su izquierda, el jefe de Estado pidió al país, en medio de un juramento con los asistentes, «estar a la altura de defender esta tierra».

Maduro cerró una marcha en la que miles de personas, entre ellas simpatizantes del chavismo y funcionarios, rechazaron las que señalaron como «amenazas y ataques del imperialismo», en alusión al despliegue militar que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico y que Caracas denuncia como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».

La movilización se llevó a cabo un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un «invento» de Washington.

A este escenario se ha sumado la suspensión de una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas, luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a «extremar las precauciones» al sobrevolar Venezuela por una situación «potencialmente peligrosa» en la región. EFE

