Maduro es recluido en una cárcel de Nueva York mientras Trump anuncia que EEUU gobernará Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue recluido en una cárcel de Nueva York el sábado, horas después de que fuerzas especiales estadounidenses lo capturaran y extrajeran en avión de su país, que según Donald Trump quedaría bajo control de Estados Unidos.

El anuncio de Trump siguió a un ataque relámpago antes del amanecer en el que comandos apresaron a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron sobre objetivos en Caracas y sus alrededores.

Maduro aterrizó por la tarde en una base militar en Estados Unidos, desde donde fue trasladado en helicóptero a Nueva York para ser encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Deberá enfrentar ante un juez de Nueva York cargos de narcotráfico y terrorismo.

La Casa Blanca publicó en X un video de Maduro, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

«Buenas noches, feliz año nuevo», se escucha decir en inglés al izquierdista de 63 años. En español dijo: «Qué triste».

Los ataques aéreos en plena madrugada duraron más de una hora y Trump reveló posteriormente sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

«Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa», dijo en rueda de prensa, luego de publicar una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados en el buque USS Iwo Jima.

Trump indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete «en colaboración» con la oposición venezolana, pero no dio detalles.

Además advirtió que si fuese necesario Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, «mucho mayor», para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

– Poderes para la vicepresidenta –

En la noche, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que la vicepresidenta Delcy Rodríguez «asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República».

El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.

Además, parece contradecir declaraciones de Trump, quien señaló que Delcy Rodríguez le manifestó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, su disposición a colaborar.

«Estamos dispuestos a relaciones de respeto», afirmó luego la vicepresidenta.

– Dudas sobre la oposición –

Este cruce de declaraciones planteó dudas sobre el papel de los opositores venezolanos, que enfrentaron una dura represión durante el gobierno de Maduro.

De hecho, Trump pareció apartar del proceso a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

«Le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país», afirmó Trump, a quien Machado dedicó el Nobel.

Previamente, Machado consideró que Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, «debe asumir de inmediato» el poder.

Trump dejó en cambio muy claros sus objetivos en cuanto a incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela.

«Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero», dijo.

El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el lunes la operación estadounidense, cuya legalidad es cuestionada.

– «Show televisivo» –

Trump contó a la cadena Fox que siguió el operativo «como si hubiera visto un show televisivo».

Ningún estadounidense murió, añadió Trump, al revelar que el mandatario venezolano estaba en una fortaleza. Más tarde, indicó al New York Post que «muchos» cubanos que lo protegían perdieron la vida.

Tras «meses de planificación», se utilizaron unas 150 aeronaves, precisó el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

Explosiones y sobrevuelos sacudieron Caracas hacia las 02H00 locales (06H00 GMT), en el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro.

Los ataques fueron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, entre otros sitios.

Trump consideraba ilegítimo al mandatario, un exchofer de autobús y exsindicalista, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y enfrentaba acusaciones de fraude.

En 2020, Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos, que ofrecía por él 50 millones de dólares por su captura.

Caracas amaneció desierta y con olor a pólvora en varios sectores. Para evitar saqueos, los comerciantes vendían a través de las rejas.

Agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad, mientras unas 500 personas expresaron apoyo a Maduro frente al palacio de Miraflores.

– Advertencias a Cuba y Colombia –

Los bombardeos siguieron a una serie de ataques estadounidenses contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Trump aprovechó la detención de Maduro para advertir a los gobiernos izquierdistas de Colombia y Cuba, cercanos a Maduro.

La presión de Washington se tradujo asimismo en el cierre del espacio aéreo venezolano, nuevas sanciones contra Caracas y la incautación de buques con crudo venezolano.

El regulador aéreo estadounidense había restringido el sobrevuelo de aeronaves en el Caribe durante los ataques en Caracas y sus alrededores, pero el secretario de Transportes, Sean Duffy, anunció su levantamiento el sábado poco antes de la medianoche.

En diversas capitales del mundo, miles de venezolanos manifestaron júbilo por la caída de Maduro, aunque también expresaron dudas y temor.

Países aliados como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia y México.

Moscú y Pekín exigieron la «liberación inmediata» de Maduro.

