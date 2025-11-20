Maduro festejará su cumpleaños con un «gran concierto» en medio de tensiones con EE.UU.

2 minutos

Caracas, 20 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que celebrará el próximo domingo su cumpleaños 63 con un «gran concierto» en Caracas en medio de las tensiones militares con Estados Unidos y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Washington.

En un video publicado en la red social Telegram, Maduro dijo que el concierto tendrá lugar en el estadio Monumental Simón Bolívar, en la capital venezolana, una estructura con capacidad para unas 40.000 personas.

«Están invitados el domingo al Monumental, al gran concierto que vamos a dar», afirmó el mandatario durante un acto que también transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Vamos a meter más gente que el ‘Old School’, que Karol G, y vamos a gozar más que ellos», declaró, en referencia a dos conciertos multitudinarios celebrados en el mismo estadio. El primer espectáculo reunió a un grupo de artistas urbanos el pasado 15 de noviembre, y el de la cantante colombiana Karol G ocurrió en marzo de 2024.

El mandatario venezolano cumple 63 años el próximo domingo 23 de noviembre, fecha que coincide con la cuarta consulta popular que organiza el chavismo para elegir proyectos comunales que serán financiados por el Estado.

En este sentido, Maduro llamó a la población a participar en estos comicios «antes de ir al Monumental».

El pasado domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que a partir del lunes 24 de noviembre designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro.

Este anunció ocurrió horas después de la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, para unirse al despliegue militar que mantiene la Administración de Donald Trump en la región. EFE

