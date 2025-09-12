Maduro informa sobre jornada de adiestramiento en cuarteles en medio de tensiones con EEUU

Caracas, 12 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes sobre una jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares para este sábado, en medio de tensiones por el despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un «cambio de régimen».

«Hombre y mujer del pueblo, te va llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares», indicó Maduro en un video publicado en su canal de Telegram.EFE

