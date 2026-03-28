Maduro llama a la paz y la unión de Venezuela dos días después de su audiencia de juicio

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Caracas, 28 mar (EFE).- El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar «firmes» y serenos» en un mensaje publicado este sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

«Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto», dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario depuesto.EFE

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