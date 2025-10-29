Maduro llama al pueblo trinitense a evitar que EE.UU. «meta una guerra en el Caribe»

1 minuto

Caracas, 29 oct (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó este miércoles al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos «meta una guerra en el Caribe», luego de que el país insular -cercano a Venezuela- recibiera el domingo un destructor de la Armada estadounidense, en medio del despliegue militar de la nación norteamericana en la región.

«Somos hermanos, unámonos para la paz, no permitan que los gringos metan una guerra en el Caribe. (…) Aquí (están) nuestras manos de hermanos, Trinidad y Tobago, pueblos unidos», expresó el mandatario en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

csm/lb/cpy

(foto)(video)