Maduro ofrece a países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad

Caracas, 5 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este viernes a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana, tras insistir que en el país han sido vencidas «todas» las bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, declarado por EE.UU. como organización terrorista extranjera.

«Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información, de operaciones conjuntas», señaló el gobernante en el acto de inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), transmitido por los medios nacionales. EFE

