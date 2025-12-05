Maduro ofrece a países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad

Caracas, 5 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este viernes a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana, tras insistir que en el país han sido vencidas «todas» las bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, declarado por EE.UU. como organización terrorista extranjera.

«Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información, de operaciones conjuntas», señaló el gobernante en el acto de inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), transmitido por los medios nacionales.

Maduro reiteró que en Venezuela se han vencido a todas las bandas criminales, entre las que mencionó al Tren de Aragua, así como al Tren del Llano, y los líderes criminales Wilexis Acevedo y Carlos Luis Revette, conocido como ‘el Koki’.

«Hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico», reiteró.

El miércoles, Estados Unidos impuso sanciones financieras a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, por mantener supuestamente una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

Araya figura entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro por presuntamente brindar «apoyo material» al Tren de Aragua.

Según el Tesoro, se cree que Araya mantiene una relación sentimental con ‘Niño Guerrero’, a quien habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón, en Venezuela, en 2012.

También fue sancionado Kenffersso Sevilla, alias ‘El Flipper’, detenido en Colombia en noviembre pasado y considerado mano derecha de Niño Guerrero. Además, fueron designados Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrúbal Escobar y Cheison Guerrero, otros presuntos miembros del Tren de Aragua.

El Gobierno venezolano ha reiterado en diversas oportunidades que el Tren de Aragua es una banda que ya no existe.

El pasado 17 de noviembre, el ministro de Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, dijo que la banda criminal es un «elemento mítico» usado para «buscar agredir» al país.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas ha denunciado como una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno. EFE

