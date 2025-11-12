Maduro ordena crear comandos de defensa en caso de «lucha armada» ante despliegue de EEUU

Caracas, 11 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes crear los comandos de defensa integral -que agruparán a ciudadanos, militares y funcionarios públicos- para «estar preparados» en caso de una «lucha armada», en un contexto marcado por la «amenaza» que, según el mandatario, representa el despliegue militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe cercanas a su país.

El jefe de Estado dio la orden al firmar la ‘Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación’, aprobada este mismo martes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, que establece los objetivos, características y funciones de estos cuerpos.

«Debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados, si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar, para triunfar, por el camino del patriotismo y la valentía», expresó Maduro.

En un acto en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo, en Caracas-, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder del chavismo señaló que, en estas últimas «catorce semanas de locura criminal imperial» y de «guerra psicológica permanente», el país suramericano ha «dado pasos» en el ámbito militar y en el institucional.

Ante «estas amenazas», según Maduro, se ha fortalecido la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para «cualquier escenario» y se ha preparado a «todo el país, en perfecta fusión popular-militar-policial», con el objetivo, sostuvo, de «estar listos, prestos y preparados» para «pasar de la lucha no armada a la lucha armada libertadora y victoriosa».

En ese proceso, señaló que se alistaron «más de ocho» millones de venezolanos en la Milicia y ha habido jornadas de entrenamiento de ciudadanos sobre «técnicas militares» y de despliegue de la FANB «estado por estado».

La nueva ley, según lo leído en su proceso de discusión, indica que un comando de defensa integral «es una dependencia adscrita» al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) que «tiene como misión integrar, planificar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y ejercer el control» de los llamados Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Entre sus actividades, señala «apoyar operaciones militares», así como «velar por la continuidad de las actividades productivas y el funcionamiento de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica, una vez decretada la movilización».

El Gobierno venezolano anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye «medios terrestres, aéreos, navales, fluviales», además de sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como «amenazas imperiales».

EE.UU. mantiene desde agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Caracas insiste en que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».

Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegó a Latinoamérica este martes. EFE

