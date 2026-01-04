Maduro pasa su primera noche en cárcel de EEUU, que dice haber asumido el control de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control de ese país suramericano rico en petróleo.

Comandos militares apresaron en la madrugada del sábado a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.

Imágenes publicadas por el gobierno del presidente Donald Trump mostraron a Maduro esposado y en sandalias a su llegada a Nueva York, mientras era escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Con esta operación militar Washington puso fin al tercer mandato del líder venezolano (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder.

De momento no está claro quién asumirá la presidencia en Venezuela, si bien Trump aseguró en una rueda de prensa que Estados Unidos va a «gobernar» el país suramericano hasta que se pueda «llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa».

Sin dar detalles, indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete «en colaboración» con la oposición venezolana.

– ¿Quién gobernará Venezuela? –

Sin embargo, Trump pareció apartar a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, de quien dijo que «le sería muy difícil estar al frente del país».

«No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país», zanjó el mandatario, a quien Machado le dedicó el Nobel.

La líder ya había dicho que Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, «debe asumir de inmediato» el poder.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció el sábado en la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez «asuma» las funciones del «cargo de presidenta de la República».

El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones de Trump, quien señaló que Rodríguez le manifestó a su gobierno su disposición a colaborar.

– La mira en el petróleo –

Lo que sí dejó muy en claro Trump fueron su intención de incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela.

«Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero», dijo.

Venezuela, que está bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el suelo venezolano contenía en 2023 303.000 millones de barriles de petróleo, un 17% de las reservas mundiales.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en el país caribeño gracias a una autorización especial.

– «Liberación inmediata» –

Las explosiones y sobrevuelos que sacudieron Caracas hacia las 02H00 del sábado (06H00 GMT) fueron el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, acusado formalmente en 2020 de narcotráfico por Estados Unidos, que ofrecía 50 millones de dólares por su captura.

Los ataques fueron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, entre otros sitios.

Siguieron a una serie de bombardeos estadounidenses contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Caracas amaneció el sábado desierta y con olor a pólvora en varios sectores. Para evitar saqueos, los comerciantes vendían a través de las rejas.

Agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad, mientras unas 500 personas expresaron apoyo a Maduro frente al palacio de Miraflores.

En diversas capitales del mundo, miles de venezolanos manifestaron júbilo por la caída de Maduro, aunque también expresaron dudas y temor.

Ningún estadounidense murió, indicó Trump a la cadena Fox. Más tarde, indicó al New York Post que «muchos» cubanos que lo protegían perdieron la vida.

Países aliados como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia y México.

Moscú y Pekín exigieron la «liberación inmediata» de Maduro.

