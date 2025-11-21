Maduro pide acercamiento con universitarios de EE.UU. para pedirles que «paren la guerra»

Caracas, 21 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que «paren la guerra», en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.

«La segunda misión que le doy a las brigadas estudiantiles de paz de Venezuela es conectarse con los movimientos estudiantiles y los estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica y decirles ‘paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz'», dijo el mandatario desde el palacio presidencia de Miraflores, tras una marcha por el Día del Estudiante Venezolano. EFE

