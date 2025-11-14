Maduro pide al pueblo de EE.UU. que pare «la mano enloquecida de quien ordena bombardear»

Caracas, 14 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes al pueblo de EE.UU. que pare «la mano enloquecida de quien ordena bombardear», en un contexto en el que denuncia como amenaza el despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, aunque la Administración de Donald Trump asegura que forma parte de una lucha contra el narcotráfico.

«Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra», manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

