Maduro pide reestructurar el cuerpo técnico de la selección tras la derrota ante Colombia

Caracas, 10 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este miércoles una reestructuración del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol -encabezada por el argentino Fernando Batista-, un día después de la que calificó como una «dolorosa pérdida» ante Colombia por 3-6, con lo que la Vinotinto quedó sin el pase a la repesca para el Mundial de 2026.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que «toda» la nación exige también «una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto».

«Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo, tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, siempre levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota, levantarla, que el día de la Vinotinto llegará y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo», expresó.

El cuerpo técnico también está integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros.

Venezuela, que nunca ha disputado un Mundial de fútbol, fue goleada este martes por una ya clasificada Colombia en el partido correspondiente a la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas, durante el que destacó el delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país.

Maduro dijo solidarizarse con los jugadores de la Vinotinto y con los «miles de miles» de venezolanos que forman parte de «todo el movimiento futbolero» del país, donde, agregó, el «fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional».

El ‘Bocha’ Batista lamentó el martes que su equipo no consiguiera el puesto para la repesca: «Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser».

El argentino ofreció disculpas a los venezolanos por no lograr «el sueño» que también tenía su equipo, que permanecía en la séptima posición y le fue arrebatada por Bolivia, que ganó por 1-0 a Brasil y consiguió su puesto a la repesca.

El actual cuerpo técnico fue presentado en marzo de 2023, tras la finalización del contrato que el argentino José Pekerman mantenía con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que anunció en ese momento el acuerdo con Batista para un período de cuatro años, hasta 2027, con el fin de que se cumpliera con «todo el ciclo mundialista» y «llegar» al sueño, según dijo entonces la institución. EFE

