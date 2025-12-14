Maduro propone a la ALBA hacer una «resistencia unida» en medio de tensión con EE.UU.

Caracas, 14 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este domingo a la Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América (ALBA) hacer una «resistencia unida, popular, prolongada», en medio del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas denuncia como una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno.

«Combinemos la resistencia unida, popular, prolongada, de los pueblos del ALBA con la ofensiva permanente de construcción de bases sólidas en una economía conjunta, común, cooperativa, de beneficio mutuo», señaló el mandatario en la XXV Cumbre del ALBA, con motivo de los 21 años de su fundación, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro indicó que ya son 25 semanas de «agresión, terrorismo psicológico, de amenaza militar» de Estados Unidos cerca de las aguas venezolanas con lo que, dijo, se ha ajustado la visión del sistema de defensa nacional, tomado de los antepasados, tanto de los indígenas como de Simón Bolívar y otros héroes de la independencia.

Asimismo, denunció como un «asalto pirata y secuestro» la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, cerca de las aguas de Venezuela, que, a su juicio, representa la «ruptura total de las vías legales y diplomáticas de convivencia» en la región.

El presidente venezolano dijo que 21 años después de la fundación de la ALBA se «pretende un nuevo proyecto colonizador, ya no solo contra la América», sino, afirmó, «contra el mundo entero».

«Lo sabemos, pero por aquí por América Latina y el Caribe, el proyecto colonizador no pasará, seremos libres, pueblos enteros seremos libres y con la experiencia que tenemos y el amor que nos mueve iremos paso a paso, uniendo cada vez más en la acción, resultados concretos, las capacidades de nuestros países», apuntó.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una «amenaza» de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).EFE

