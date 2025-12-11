The Swiss voice in the world since 1935
Maduro reafirma con Putin el «carácter estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones

Caracas, 11 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, reafirmaron este jueves en una conversación telefónica el «carácter estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones, informó la Cancillería del país suramericano, un contacto que se dio en momentos en que Caracas denuncia como una «amenaza» en su contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. EFE

