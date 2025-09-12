Maduro se solidariza con emir de Catar y tacha de «crímenes» los ataques israelíes en Doha

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 12 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó este viernes con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, luego de los ataques israelíes perpetrados en Doha contra la cúpula de Hamás, los cuales calificó como «crímenes», según un comunicado del país suramericano.

El escrito oficial indicó que Maduro sostuvo una conversación telefónica con el líder catarí, en la que «reafirmó el compromiso de Venezuela con la Carta de las Naciones Unidas y denunció estos hechos como crímenes que deben ser condenados por la comunidad internacional, llevando a sus responsables ante la justicia».

Además, el documento agrega que Maduro «destacó el papel significativo» de Catar «en diversos procesos internacionales en favor de la paz» y «su acción solidaria hacia Venezuela en la defensa del derecho internacional».

«Ambos líderes coincidieron en fortalecer sus lazos de solidaridad y en mantener un contacto estrecho en los espacios internacionales y en el marco de sus relaciones bilaterales», añadió el comunicado.

Este martes, Israel lanzó un ataque en Doha en el que murieron seis personas.

Las autoridades israelíes aún evalúan los resultados de su acción militar, al no haber trascendido aún la muerte de ningún miembro de la delegación negociadora de Hamás. Según el grupo, ninguno de ellos perdió la vida en el ataque.

Por su parte, uno de los portavoces de Hamás, Fawzi Barhoum, acusó este jueves a EE.UU. de haber sido un «cómplice total» del bombardeo.

Barhoum denunció que la delegación negociadora se había reunido un día antes del ataque con el primer ministro de Catar, que les entregó una nueva propuesta de tregua a evaluar.EFE

