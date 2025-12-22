The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Maduro ve presiones de EE.UU. como una «prueba» para que Venezuela se libere del petróleo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 22 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este lunes que el actual contexto marcado por las crecientes presiones de Estados Unidos representa una «prueba» para que su país se libere del petróleo y sea «más fuerte como economía».

Maduro, quien tacha de «piratería» la confiscación de dos buques con crudo venezolano por parte de EE.UU., agradeció a Dios por poner «esta prueba» que era, dijo, lo «que necesitaba» el país «para dar el salto económico» e independizarse del petróleo, el principal motor de la nación suramericana.EFE

csm/lb/gad

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR