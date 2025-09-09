The Swiss voice in the world since 1935

Maduro volverá a decretar que la Navidad empiece el 1 de octubre en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes adelantará por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre, en momentos en que su gobierno acusa a Estados Unidos de «amenazar» al país con buques de guerra desplegados en aguas del mar Caribe.

Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro, que por ejemplo en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

Al «decretar» la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice defender «el derecho a la felicidad» de los venezolanos, mientras cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

«Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (…) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela», dijo durante su programa semanal Con Maduro +.

«Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas…», dijo.

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de «narcoterrorismo» en 2020. En agosto, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario izquierdista.

Caracas, en tanto, dice que Washington basa su política «en mentiras y amenazas» para forzar un cambio de régimen en Venezuela.

Maduro asegura que adelantar la Navidad «es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría». 

«Nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría», afirma.

