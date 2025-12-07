Maduro y Erdogan hablan por teléfono sobre el despliegue militar de EEUU cerca de Venezuela

afp_tickers

3 minutos

Los presidentes de Venezuela y Turquía conversaron el sábado telefónicamente sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, informó la cancillería venezolana en un comunicado.

Se refirieron al despliegue desde agosto de una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe. El presidente estadounidense Donald Trump defiende las operaciones al argumentar que se centran en la lucha contra narcotraficantes que inundan de drogas su país.

Caracas afirma que las maniobras militares, que incluyen al portaviones más grande del mundo, buscan un «cambio de régimen» para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país caribeño.

Durante la conversación, «el presidente Recep Tayyip Erdogan expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela, en particular por el despliegue militar y las acciones de diversa índole que pretenden alterar la paz y la seguridad del Caribe», indicó el comunicado de Caracas.

Turquía, junto a Irán, China y Rusia, es uno de los principales aliados internacionales del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según un comunicado de la presidencia turca, Erdogan subrayó que «es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela» y expresó su esperanza de que «la tensión se reduzca lo antes posible».

Trump y Maduro sostuvieron hace 12 días una conversación telefónica, sin revelar detalles. El mandatario venezolano ha insistido en un diálogo mientras Washington redobla la presión.

Maduro «explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas, dejando claro que Venezuela continúa trabajando con firmeza por el crecimiento económico, la paz nacional y la estabilidad política», agregó el texto de Caracas.

Maduro y Erdogan también conversaron sobre la masiva suspensión de vuelos de aerolíneas internacionales tras una alerta de seguridad emitida por la autoridad aeronáutica estadounidense ante el incremento de actividad militar cerca de Venezuela.

«Coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta para estrechar los vínculos entre ambas naciones».

Tras la proclamación de Maduro para un tercer mandato en julio de 2024, Erdogan le mostró su respaldo. La oposición venezolana denunció fraude en esos comicios y reivindicó el triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia.

En 2018, Erdogan viajó a Venezuela para apoyar a Maduro después de Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos desconocieran su primera reelección al denunciarla como fraudulenta. Entonces le prometió apoyo ante las sanciones impuestas por Washington.

mbj-hmw/jj/meb/db