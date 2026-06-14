Maestros anuncian paso gratuito en peajes de Ciudad de México y acciones en 20 estados

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Ciudad de México, 14 jun (EFE).- Los maestros que mantienen una huelga nacional en México anunciaron este domingo que permitirán el paso gratuito en carreteras de peaje que conectan con la capital del país y realizarán acciones similares en más de 20 estados, como parte de una nueva jornada de protestas para exigir cambios al sistema de pensiones y mejoras salariales.

La medida fue aprobada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) después de que sus bases decidieran este fin de semana continuar la huelga nacional iniciada el 1 de junio, en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

Según los acuerdos de la organización, las acciones se llevarán a cabo el lunes en los principales accesos a Ciudad de México y se extenderán a más de 20 estados, desde Oaxaca y Chiapas, en el sur del país, hasta Sonora y Chihuahua, en el norte.

La CNTE, uno de los principales movimientos sindicales del magisterio mexicano, exige la derogación de la reforma de pensiones de 2007, aumentos salariales y cambios en diversas políticas educativas.

El anuncio llega después de semanas de movilizaciones que han convertido al conflicto en uno de los principales desafíos políticos para el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Los docentes mantienen desde hace semanas un campamento de protesta en las calles del centro de Ciudad de México, cerca de la plaza principal del país, mientras continúan las negociaciones con las autoridades.

La nueva jornada de protestas se produce después de que el sindicato endureciera sus movilizaciones durante la inauguración del Mundial, cuando fueron contenidos por un fuerte cerco policial, al igual que las familias de desaparecidos que intentaron acercar sus manifestaciones a la sede mundialista.

La Coordinadora ha incrementado la presión sobre el gobierno desde finales de mayo, aprovechando la atención internacional generada por el torneo para visibilizar sus demandas.

La CNTE sostiene que las propuestas presentadas por el gobierno no responden a sus principales exigencias, entre ellas la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, lo cual -señalan- Sheinbaum les prometió en campaña.

Los dirigentes también han criticado la negativa de la presidenta a reunirse directamente con representantes del magisterio, pese a semanas de movilizaciones y negociaciones infructuosas con funcionarios federales. EFE

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