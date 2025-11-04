Maestros brasileños inauguran la décima edición del Festival de Clarinetes en Paraguay

Asunción, 3 nov (EFE).- Un concierto protagonizado por los músicos brasileños Jonatas Zacarías y Daniel Oliveira y la paraguaya Sara Aquino dio inicio este lunes a la décima edición del Festival Internacional de Clarinetes de Paraguay, que reúne hasta este viernes a intérpretes de siete países latinoamericanos, informaron los organizadores.

La Casa Bicentenario de la Música ‘Agustín Barrios’, ubicada en el centro de Asunción, fue el escenario del espectáculo, el primero de una serie de presentaciones dedicadas durante esta semana al clarinete.

El director artístico del festival, el músico paraguayo José Cabrera, dijo a EFE que para este encuentro llegaron al país los clarinetistas Lucas Andrade, de Brasil; José Alberto Contreras y Raquel Contreras, ambos de México; Kathya Galleguillos, de Chile; Amalia del Giudice, de Argentina, y el portugués António Saiote.

También está entre los invitados el maestro uruguayo Martín Castillos, cuyo arribo está previsto para este martes.

Cabrera destacó que los músicos participantes son «grandes referencias en el ámbito del clarinete a nivel regional».

De igual forma, resaltó la presencia, por primera vez en Paraguay, de once intérpretes de ese instrumento.

Además de las presentaciones, el evento cuenta con una agenda de «contenido cultural y académico», explicó Cabrera, quien indicó que incluye, entre otros, charlas magistrales y actividades pedagógicas.

El festival culminará el viernes con un concierto que reunirá a 45 clarinetistas en escena. EFE

