Maestros continúan protestas y toman casetas de peaje en centro y sur de México

3 minutos

Ciudad de México, 4 jun (EFE).- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este jueves las casetas de cobro de algunas autopistas en el centro y sur de México, con lo que permitieron el libre tránsito de vehículos en ambos sentidos, como parte de sus movilizaciones para exigir mejoras laborales.

Los docentes, que exigen la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y atender demandas pendientes relacionadas con la reforma educativa impulsada durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), continuaron así con su jornada de protestas que iniciaron el lunes como parte de un paro nacional.

De acuerdo con reportes en el lugar, más de 300 docentes participaron en la protesta, aunque el número de manifestantes continuaba en aumento durante la jornada.

Los integrantes de la CNTE arribaron a las casetas de la autopista México-Puebla, poco después de las 10:30 hora local (16.30 GMT), donde corearon consignas y reiteraron sus exigencias al Gobierno federal.

Como parte de la acción, los maestros se colocaron en cada una de las casetas de cobro, levantaron las plumas de acceso e invitaron a los conductores a transitar sin realizar el pago correspondiente.

Asimismo, los maestros de Oaxaca dieron paso libre en los accesos de La Venta; mientras que en Chiapas y Zacatecas (norte) también hubo acceso libre.

En tanto, docentes de Guerrero también tomaron la plaza de cobro de Palo Blanco, en Chilpancingo y dieron paso libre a automovilistas, unidades de transporte de carga y autobuses de pasajeros que circulan por la autopista en ambos sentidos.

Hasta el momento, la movilización se desarrollaba de manera pacífica y no se habían reportado incidentes ni afectaciones relevantes a la circulación vehicular.

La CNTE mantiene una serie de protestas y acciones de presión en distintos puntos del país para demandar cambios en el sistema de pensiones y seguridad social de los trabajadores del Estado, así como la atención de diversos planteamientos relacionados con las condiciones laborales y educativas del magisterio.

La protesta ocurre en medio de una escalada de las movilizaciones de la CNTE y después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los actos violentos registrados en algunas manifestaciones del magisterio disidente buscan provocar una respuesta represiva de su Gobierno, posibilidad que descartó de manera categórica.

Sus declaraciones se produjeron después de que presuntos integrantes de la organización irrumpieran el miércoles en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Ciudad de México, donde realizaron destrozos, pintas y colocaron pancartas con sus demandas. EFE

csr/afs/eav

(foto)