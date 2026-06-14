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Maestros de Ecuador se manifiestan en Quito contra actividades docentes los sábados

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Quito, 13 jun (EFE).- Maestros de Ecuador se manifestaron este sábado en Quito, capital del país, contra el acuerdo ministerial que amplía las actividades docentes a los sábados y acudieron hasta la Corte Constitucional para rechazar la medida y reclamar su inconstitucionalidad.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, señaló a la prensa que no descartan nuevas movilizaciones ante el alto tribunal, protestas permanentes ni impulsar un proceso de revocatoria de mandato frente al «abandono» que, a su juicio, el Gobierno mantiene hacia el sector social.

Además, advirtió de que esta marcha será una de varias acciones que anunciarán junto a organizaciones indígenas, sindicales y sociales, entre ellas la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Frente Popular y colectivos de pacientes con enfermedades catastróficas.

El principal reclamo del magisterio es que se respete la jornada laboral establecida en la Constitución y en la ley, de 40 horas semanales y ocho horas diarias para los funcionarios, y que se amplíe el presupuesto destinado a la educación pública..

«Si hay más horas, entonces la ley es clara. El patrono tiene que pagar horas extra», afirmó Quishpe, quien aseguró que los docentes no se oponen a las actividades extracurriculares, sino a que estas impliquen una ampliación de la jornada laboral.

El dirigente sostuvo que las actividades los sábados no resolverán problemas como el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos criminales, al señalar que estas situaciones ocurren «de lunes a domingo» y están vinculadas a condiciones sociales como la falta de alimentos y la migración de sus padres. EFE

af/nvm

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