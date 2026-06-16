Maestros de México en huelga piden que Sheinbaum presida las negociaciones

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Maestros en huelga en México pidieron el lunes que la negociación con el gobierno sea encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que antes había dado por terminado el diálogo.

Un ala disidente del sindicato de la educación, la CNTE, mantiene desde hace un mes bloqueos callejeros y manifestaciones.

«Que la presidenta encabece la mesa» de negociaciones, «que lo más pronto llame a la comisión negociadora de la CNTE para que pueda presentarnos una mejor propuesta», dijo en rueda de prensa el líder sindical Isael González.

Los maestros disidentes, que hasta la semana pasada negociaron con las secretarías de Gobernación (Interior) y Educación, exigen un aumento salarial de 100% y derogar un sistema de retiro que los dejó sin pensión estatal.

La mandataria, sin embargo, dio prácticamente por terminado el diálogo la semana pasada al denunciar que la CNTE no respeta los acuerdos alcanzados con el gobierno.

«No está prevista alguna nueva reunión con Gobernación», reiteró la presidenta este lunes al ser cuestionada sobre el diálogo con los maestros en huelga.

Decenas de maestros se movilizaron este lunes en las casetas de peaje de la capital y advirtieron que continuarán sus movilizaciones.

La CNTE había amenazado con bloquear la inauguración del Mundial 2026, que se realizó el pasado jueves en el estadio Azteca. Aunque se movilizaron, no causaron mayores afectaciones.

En cambio, en varios sectores del centro histórico mantienen un platón que ha llevado a rodear de vallas metálicas la plaza central del Zócalo, donde está ubicado el «Fan Fest» con una pantalla gigante para ver los partidos.

sem/jt/dga