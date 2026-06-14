Maestros mexicanos continúan con la huelga nacional y refuerzan protestas en el Mundial

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Ciudad de México, 14 jun (EFE).- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México acordaron mantener su huelga nacional durante el Mundial de Fútbol 2026, continuar con su campamento de protesta en la Ciudad de México y fortalecer sus movilizaciones hasta obtener una respuesta del gobierno a sus demandas.

«La CNTE sigue vigente con la huelga nacional», afirmó Yenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, al concluir una asamblea durante la madrugada.

Los docentes exigen cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

Desde el 1 de junio, los maestros mantienen un «plantón» en varias calles alrededor del Zócalo de la capital mexicana, donde se instaló un Fan Fest.

Además, desde finales de mayo han intensificado sus movilizaciones para presionar al gobierno mexicano, que organiza la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

«A 13 días de haber iniciado la huelga nacional de la CNTE, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles», aseguró Pérez.

La portavoz de la CNTE cuestionó además lo que calificó como una «criminalización» de las protestas del magisterio y la negativa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a reunirse con ellos.

Ante esto, hizo un llamamiento al magisterio «a fortalecer la huelga nacional de la CNTE».

«Que se vea la fuerza de la CNTE con acciones centrales aquí en la Ciudad de México y, desde luego, con las movilizaciones en diferentes estados de la república», señaló.

Finalmente, sostuvo que su «lucha es por el derecho legítimo a una jubilación digna y que no se puede ver como privilegio».

En los últimos días, las protestas del magisterio han marcado la agenda en la capital mexicana, sede de la inauguración del Mundial el jueves pasado, cuando un grupo de docentes intentó acercarse al Estadio Ciudad de México para visibilizar sus demandas.

Al igual que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que intentaron aprovechar la atención internacional generada por la inauguración del torneo, los maestros y otros manifestantes fueron contenidos por un operativo policial en las inmediaciones del estadio.

La huelga nacional indefinida representa uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno de Sheinbaum, mientras la CNTE sigue amagando con escalar sus protestas durante el Mundial. EFE

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