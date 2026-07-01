Magadan-Pucinelli y Casanova-Osorio jugarán los cuartos de final del Challenger de Quito

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Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- El argentino Hernán Casanova jugará contra el colombiano Juan Osorio y el mexicano Alan Magadan frente al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida en los cuartos de final del Challenger de Quito, tras los triunfos de este miércoles, en busca de los 50 puntos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) que se llevará el ganador del torneo.

El argentino Casanova derrotó en octavos de final al mexicano Luis Carlos Álvarez por 7-5 y 6-2; el brasileño Pucinelli de Almeida venció por 6-2y 6-0 al chileno Daniel Núñez; entretanto, el colombiano Osorio se impuso por 4-6, 6-3 y 6-2 al chileno Matías Soto, que había sido ubicado como segundo cabeza de serie del torneo.

Mientras que el mexicano Magadan derrotó por 6-1 y 6-4 al peruano Juan Pablo Varillas, sembrado como tercer cabeza de serie.

Tras los resultados de este miércoles en cuartos de final se enfrentarán: Magadán-Pucinelli y Casanova-Osorio, en las pistas de tierra batida del club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana. EFE

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