Magalhães y Haaland reeditan en el Mundial sus duelos de alto voltaje en Inglaterra

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Gabriel Magalhães, el mejor central de la pasada temporada en la Premier League. Erling Haaland, el máximo goleador. Ambos han protagonizado duelos de alta tensión en Inglaterra y este domingo se verán de nuevo las caras en los octavos de final del Mundial 2026.

El zaguero del Arsenal y el delantero del Manchester City volverán a chocar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde las selecciones de Brasil y Noruega se jugarán un billete para los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Cada vez que se han cruzado, han saltado chispas dentro de un contexto de extrema rivalidad entre sus dos clubes, los más potentes del campeonato inglés de las últimas cuatro temporadas, periodo que coincide con los años que lleva Haaland en el City.

Agarrones, pelotazos y provocaciones

La tensión entre central y delantero empezó prácticamente desde que coincidieron sobre el campo.

Los dos ya tuvieron que ser separados por Pep Guardiola en 2024. Meses después, Haaland le dio un pelotazo a la cabeza con las manos, mientras Magalhães se lamentaba del gol encajado en el tiempo de prolongación y se cubría el rostro con su propia camiseta.

En 2025, el zaguero de la Canarinha se vengó celebrando en la cara de Haaland la manita que los ‘Gunners’ le endosaron al conjunto de Guardiola.

«Lo hice porque me lanzó el balón a la cabeza, para devolverle la broma, igual que él se había burlado de mí», explicó Magalhães en una entrevista al pódcast Podpah.

La pasada temporada continuaron teniendo sus más y sus menos.

Después de tres subcampeonatos seguidos, el Arsenal de Mikel Arteta, liderado en defensa por Magalhães, se proclamó por fin campeón de la Premier League 2025-2026, con el City pisándole los talones.

Tres veces se enfrentaron ambos equipos el curso pasado, siempre con el brasileño y el noruego en el once titular: dos en la Premier y otra más en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El balance fue ampliamente favorable para los ‘citizens’, con dos victorias, incluida esa final, y un empate.

A nivel individual, Haaland consiguió marcar en los dos compromisos de la Liga inglesa, en septiembre (1-1) y en abril (2-1) y, cómo no, volvió a chocar con su némesis.

En ese último partido de abril, los dos futbolistas, que superan los 1,90 metros de altura, se enfrentaron cabeza con cabeza y hasta Magalhães hizo el ademán de darle un cabezazo, pero no acertó.

Los agarrones a la camiseta también estuvieron a la orden del día mientras la pelota estaba en juego.

Ahora toca batirse el cobre con las camisetas de sus selecciones. Este nuevo cara a cara se da, además, en un momento dulce para ambos.

El gigante noruego suma cinco goles, sólo dos por debajo del argentino Lionel Messi en la tabla de máximos anotadores.

Y Magalhães se entiende cada vez mejor en la zaga de la ‘Canarinha’ con Marquinhos, con el que se enfrentó en la final de la última Liga de Campeones de Europa y perdió, fallando el penalti decisivo de la tanda.

El central nacido en São Paulo es el segundo jugador del Mundial que más pases ha dado (397), sólo por detrás del español Rodri, con una efectividad del 96 %, según los datos provisionales de la FIFA.

Este domingo, un nuevo capítulo del pulso entre Magalhães y Haaland. EFE

cms/cmm

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