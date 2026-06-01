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Magistrado del Supremo considera que Brasil sabe defender su soberanía ante EE.UU.

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Lisboa, 1 jun (EFE).- El magistrado del Supremo brasileño Gilmar Mendes consideró este lunes que su país ha sabido «defender su soberanía» tras la decisión estadounidense de declarar organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

«Todo eso tiene que ser visto con bastante cuidado y hemos sabido hacer la defensa de nuestra soberanía, como demostramos en todas las discusiones que hemos tenido sobre la ley Magnitsky (Estados Unidos utilizó esa ley en 2025 para sancionar al juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes) y en las discusiones sobre las redes sociales», afirmó en declaraciones a periodistas en Lisboa al ser preguntado por la decisión.

Y recalcó: «Confío en la institucionalidad y en la defensa institucional de nuestra soberanía. Hemos hecho todo el esfuerzo en ese sentido y vamos a preservar todo ese debate».

El magistrado respondía al margen del XIV Foro de Lisboa, un encuentro luso-brasileño en el que denunció que hay un momento de «inflexión del orden global», cuando el multilateralismo, la cooperación institucional y la primacía del derecho en las relaciones entre Estados se encuentran «en tensión».

La polémica por esta cuestión comenzó la semana pasada, cuando Washington decidió clasificar como terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores bandas de narcotraficantes de Brasil, después de la visita de esta semana a EE.UU. del candidato opositor Flávio Bolsonaro, principal promotor de la medida.

Tras anunciar esta decisión, el Gobierno brasileño se manifestó en contra, alegando que «la soberanía nacional no es negociable». EFE

cch/lmg/psh

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