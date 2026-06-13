Magistrados europeos creen que la nueva regulación migratoria discrimina a mujeres y niños

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Bilbao (España), 13 jun (EFE).- La nueva regulación migratoria de la Unión Europea supone una «doble discriminación» para mujeres y niños migrantes, según los organizadores del Congreso de Magistrados Europeos por las Libertades y Democracia (MEDEL), que concluyó este sábado en Bilbao (norte de España).

Para MEDEL, que agrupa a asociaciones judiciales de toda Europa, la nueva regulación supone una «doble frontera» para dichos colectivos, «que se topan con los problemas generales de toda migración y las particularidades de su condición».

Según informaron los organizadores del congreso, menores y mujeres migrantes «pueden verse afectadas por la repatriación a terceros países con los que carecen de vinculación, lo que podría vulnerar los convenios internacionales que han suscrito los Estados miembros de la Unión Europea».

Numerosos ponentes y participantes en el encuentro fueron críticos con la nueva regulación de la migración en Europa al verla como una regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales.

El congreso, celebrado en la Universidad de Deusto de Bilbao, contó con la participación desde el viernes de un centenar de integrantes de la judicatura, fiscalía y profesorado universitario europeo, que trataron los desafíos a los derechos humanos y al Estado de derecho que plantean las políticas migratorias de la Unión Europea y el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

La convocatoria fue promovida por las dos asociaciones que integran MEDEL en España, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. EFE

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