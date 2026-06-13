The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Magistrados europeos creen que la nueva regulación migratoria discrimina a mujeres y niños

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bilbao (España), 13 jun (EFE).- La nueva regulación migratoria de la Unión Europea supone una «doble discriminación» para mujeres y niños migrantes, según los organizadores del Congreso de Magistrados Europeos por las Libertades y Democracia (MEDEL), que concluyó este sábado en Bilbao (norte de España).

Para MEDEL, que agrupa a asociaciones judiciales de toda Europa, la nueva regulación supone una «doble frontera» para dichos colectivos, «que se topan con los problemas generales de toda migración y las particularidades de su condición».

Según informaron los organizadores del congreso, menores y mujeres migrantes «pueden verse afectadas por la repatriación a terceros países con los que carecen de vinculación, lo que podría vulnerar los convenios internacionales que han suscrito los Estados miembros de la Unión Europea».

Numerosos ponentes y participantes en el encuentro fueron críticos con la nueva regulación de la migración en Europa al verla como una regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales.

El congreso, celebrado en la Universidad de Deusto de Bilbao, contó con la participación desde el viernes de un centenar de integrantes de la judicatura, fiscalía y profesorado universitario europeo, que trataron los desafíos a los derechos humanos y al Estado de derecho que plantean las políticas migratorias de la Unión Europea y el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

La convocatoria fue promovida por las dos asociaciones que integran MEDEL en España, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. EFE

cc/mcm/cma/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR