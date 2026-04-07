Magistrados Tunecinos condenan la pena a prisión para su presidente por llamar a la huelga

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Túnez, 7 abr (EFE).- La Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT) condenó este martes la sentencia a un año de prisión para su presidente,Anas Hamadi, por llamar a una huelga nacional en la judicatura en el conocido caso como «perturbación de libertad de trabajo».

Según un comunicado, la AMT considera que este juicio «representa un precedente peligroso en la historia del país donde en ninguna época de encarcelamiento político se ha implicado a jueces en procesos sobre la base de actividad sindical y asociativa».

El veredicto se emitió este lunes y la AMT recuerda que este caso contra su presidente se remonta al año 2022, cuando Hamadi convocó una huelga para protestar por la decisión del mandatario tunecino, Kais Said, de cesar por decreto a 57 de sus compañeros.

La agencia tunecina TAP publicó que el condenado planea apelar la sentencia y agotar «todos los recursos contra esta juicio».

A principios de abril, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) instó a las autoridades tunecinas a suspender «inmediatamente» el proceso penal contra el presidente de la AMT y aseguró que el juicio genera dudas sobre una «posible instrumentalización de la justicia penal».

Diversas organizaciones internacionales han denunciado una instrumentalización de la justicia, represión contra la disidencia y retrocesos en la libertad de expresión desde que Said se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución antes de su reelección en las presidenciales de 2024.

La asociación anunció hoy un conferencia de prensa para el próximo viernes 10 de abril con el fin de «clarificar aún más» el caso y que «todo el mundo sea consciente de la indignación contra esta condena». EFE

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