Magnate Andrej Babis supera conflicto de interés y será nombrado Primer Ministro checo

Praga, 4 dic (EFE).- El magnate agroindustrial y líder del movimiento populista ANO, el conservador Andrej Babis, anunció este jueves que se desvinculará de su holding privado Agrofert, con lo que allana el camino para su nombramiento como primer ministro de República Checa el próximo martes, según confirmó el jefe del Estado de ese país.

El presidente Petr Pavel había condicionado el nombramiento de Babis a que aclarara el conflicto de intereses surgido por ser propietario de la mayor empresa agroindustrial del país, una condición que el mandatario checo consideró imprescindible para evitar una crisis institucional.

«Aprecio la forma clara y comprensible en que Andrej Babis cumplió nuestro acuerdo y anunció públicamente cómo resolverá su conflicto de intereses», aseguró Pavel al anunciar que continúa el nombramiento este 9 de diciembre.

Babis aseguró en un video publicado en redes sociales que: «He decidido de manera irreversible desvincularme de la empresa Agrofert, a la que ya no me uniría nada. Nunca seré su propietario y no tendré ya nunca ninguna relación económica con ella».

Agrofert, que está formado por más de 200 empresas, tiene intereses en el sector agrícola y químico, emplea a más de 30.000 personas, y su valor de mercado, según estimaciones de expertos, asciende a unos 4.000 millones de euros.

El magnate explicó que esa la solución «irreversible» se hará mediante la transferencia de las acciones a un fideicomiso ciego, que será administrado por una persona independiente y tutelado por un protector también independiente, siendo ambas personas designadas por el fundador de dicho fideicomiso.

«Por lo tanto, no seré beneficiario ni propietario final. Asimismo, mis hijos y mi esposa no tendrán ninguna influencia en Agrofert ni tendrán ningún beneficio financiero», declaró Babis sobre esta estructura, que prevé el retorno de la propiedad de Agrofert a los hijos de Babis tras su fallecimiento.

Tras anunciar el magnate su decisión, «algo que nunca imaginaba que fuera a suceder», matizó Babis, ya no tiene ningún obstáculo para su nombramiento al frente del nuevo Ejecutivo de Praga.

Babis, que ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, ganó las elecciones legislativas de octubre, aunque sin mayoría para gobernar en solitario, de forma que cerró un acuerdo de coalición con los partidos ultraderechistas y eurocríticos SPD y Motoristé, con los que controla 108 de los 200 escaños en el Parlamento. EFE

