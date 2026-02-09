Magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, condenado a 20 años de prisión

afp_tickers

4 minutos

El mangnate prodemocracia de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, fue condenado el lunes a 20 años de prisión por colusión con fuerzas extranjeras y sedición, tras un juicio que grupos de derechos humanos calificaron como un símbolo del deterioro de la libertad de prensa en la ciudad.

Se trata de la sentencia más severa dictada bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China, superando los 10 de condena para el abogado Benny Tai en 2024.

«Tras considerar la conducta delictiva grave y seria de Lai (…) el tribunal consideró que la pena total en el presente caso debía ser de 20 años de prisión», según un resumen de la sentencia de los jueces.

Dos de esos años coinciden con una sentencia de prisión que Lai ya cumple, con lo cual deberá descontar otros 18 años de pena, escribieron los magistrados.

El jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee, calificó la sentencia como «profundamente gratificante».

Lai, de 78 años y fundador del clausurado Apple Daily, fue declarado culpable en diciembre de dos cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo la drástica ley de seguridad nacional, así como un cargo de publicación sediciosa.

El empresario, quien ha estado detenido desde diciembre, se mantuvo impasible mientras los jueces leían su sentencia, observó un periodista de la AFP en la corte.

Al ser evacuado del tribunal, saludó solemnemente al público en la galería, incluyendo a su esposa Teresa y experiodistas de Apple Daily.

Su abogado Robert Pang declinó decir si Lai apelaría la sentencia, lo cual puede hacer en los próximos 28 días.

En unas dos décadas, la antigua colonia británica retrocedida a China en 1997 ha caído en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), pasando del puesto 18 en 2002 al 140 en 2025.

El caso de Lai generó condenas de grupos de derechos humanos, que lo ven como un golpe de gracia para la libertad de prensa en Hong Kong, mientras que gobernantes extranjeros han reclamado su liberación.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que planteó el caso de Lai -quien tiene también nacionalidad británica- en una reunión en enero con el presidente chino, Xi Jinping.

El presidente estadounidense Donald Trump también pidió su liberación.

– «Sentencia draconiana» –

El gobierno de Taiwán comentó en un comunicado que la sentencia de Lai crea un «efecto disuasorio» que traspasa fronteras y «pisotea la libertad de expresión».

Human Rights Watch estimó que el fallo contra Lai es «de hecho una sentencia de muerte».

Antes de conocer la sentencia, el Comité para Proteger Periodistas indicó en un comunicado que el juicio «no ha sido más que una farsa desde el principio y demuestra un total desprecio por las leyes de Hong Kong, que se supone protegen la libertad de prensa».

Reporteros Sin Fronteras afirmó que la sentencia contra el magnate «resonará mucho más allá de Jimmy Lai, enviando una señal decisiva sobre el futuro de la libertad de prensa en el territorio».

China ha desestimado las críticas al señalar que buscan difamar el sistema judicial de Hong Kong, mientras que las autoridades de la ciudad han dicho que el caso de Lai «no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa».

Unas 70 personas desafiaron el frío para hacer fila afuera del tribunal al amanecer, mientras decenas de periodistas se congregaron frente a la entrada del edificio.

«Condenar a mi padre a esta sentencia draconiana de prisión es devastador para nuestra familia y amenaza la vida de mi padre», dijo el hijo del empresario, Sebastien Lai.

Agregó que la decisión representa «la destrucción del sistema legal de Hong Kong y el fin de la justicia», y llamó a China a «hacer lo correcto y liberarlo antes de que sea demasiado tarde».

La misma preocupación expresó la hija del magnate, Claire Lai, quien dijo que en los cinco años de proceso judicial «he visto el deterioro de la salud de mi padre (…) Si esta sentencia se cumple, morirá como un mártir tras las rejas».

hol/dhw/mas/mvl/meb