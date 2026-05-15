Magnate indio Adani acepta pagar multa en EEUU sin asumir cargos de corrupción

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El magnate indio Gautam Adani, acusado en Estados Unidos de corrupción, ha aceptado pagar una multa millonaria sin reconocer su culpabilidad, anunció este viernes su compañía.

Con un imperio empresarial que abarca los sectores del carbón, los aeropuertos, el cemento y los medios de comunicación, el presidente del Grupo Adani es el 24º hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 82.000 millones de dólares.

Se le considera además un allegado del primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi, también originario del estado de Gujarat.

La fiscalía acusa a Adani y a varios de sus subordinados de haber engañado deliberadamente a inversores internacionales en el marco de un sistema de corrupción de varios millones de dólares.

Este industrial de 63 años era sospechoso de haber participado en el pago de 250 millones de dólares en sobornos a funcionarios de su país para obtener contratos en energía solar en India, en detrimento de inversores de Estados Unidos.

Adani y su sobrino Sagar Adani han aceptado finalmente pagar una multa de 18 millones de dólares, pero especifican que lo hacen «sin reconocer ni negar las acusaciones formuladas en la demanda civil», indica una carta de Adani Green Energy dirigida a la Bolsa de Bombay.

La carta precisa que todavía están a la espera del veredicto del tribunal estadounidense pero en cualquier caso «no se ha presentado ninguna acusación contra su empresa».

Según The New York Times, la fiscalía federal estadounidense se dispone a abandonar los cargos contra Adani.

El diario precisa que la decisión de abandonar la demanda, iniciada en noviembre de 2024, se tomó después de que el acusado contratara un equipo legal dirigido por Robert Giuffra, uno de los abogados del presidente estadounidense Donald Trump.

Según The Times, durante una reunión entre la defensa y la fiscalía en abril, el abogado dijo que si se abandonaban los cargos contra su cliente Adani estaría dispuesto a invertir 10.000 millones de dólares en la economía estadounidense y crear 15.000 empleos.

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