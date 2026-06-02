Magyar defiende la negociación dentro de la UE y rechaza vetar sólo por principio

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Berlin, 2 jun (EFE).- El primer ministro húngaro, Péter Magyar, defendió este martes la vía de la negociación y se mostró contrario a imponer vetos por principio al ser preguntado por cómo emprender grandes reformas en la Unión Europea (UE).

«Sabemos que somos miembros de un club. Y naturalmente no siempre estaremos de acuerdo. Pero no impondremos vetos sólo por principio», declaró en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El jefe del Gobierno húngaro afirmó que «vetar es un derecho soberano», aunque sólo se debería recurrir a esta opción, agregó, cuando realmente se trata de derechos nacionales, de soberanía, y cuando ya no hay posibilidad ni vías de negociación.

«Yo creo en la negociación. Fui diplomático en Bruselas durante nueve años, fui diplomático del antiguo Gobierno húngaro, y hubo negociaciones muy difíciles, por supuesto, pero al final siempre pudimos llegar a un compromiso, y nunca tuve que ejercer el veto», insistió.

Además, se congratuló de que en las tres semanas que lleva en el cargo el nuevo Gobierno húngaro haya logrado el desbloqueo de 16.400 millones de euros en financiación europea para su país entre los fondos NextGeneration y de cohesión, el equivalente al 13 % del PIB magiar.

«Es decir, ya se aprecian diferencias muy marcadas en materia de política exterior entre el Gobierno anterior y el actual», afirmó. EFE

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