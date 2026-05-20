Magyar pone condiciones a adhesión de Ucrania a la UE y reitera invitación a Zelenski

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Cracovia (Polonia), 20 may (EFE).- El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, afirmó este miércoles en Varsovia que el avance de Ucrania hacia la Unión Europea (UE) está supeditado a «la resolución de los derechos de la minoría húngara» en ese país y reiteró su disposición para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski en junio para abrir un «nuevo capítulo» en las relaciones bilaterales.

Durante una conferencia de prensa conjunta en Varsovia con su homólogo polaco, Donald Tusk, Magyar subrayó que Ucrania tiene derecho a defender su soberanía, pero insistió en la urgencia de poner fin a la guerra.

«Lo que necesitamos es lograr un alto el fuego lo antes posible y luego alcanzar una paz duradera que sea garantizada internacionalmente», declaró el mandatario húngaro.

Respecto a la integración europea de Kiev, Magyar fue tajante al señalar que la protección de la minoría húngara en Transcarpatia «es una condición previa sine qua non», y subrayó que si Ucrania inicia negociaciones para adherirse a la Unión Europea (UE) es preciso primero poner orden en la situación de ese colectivo, lo que incluye el cumplimiento de sus derechos lingüísticos, antes de que se abra primer capítulo de negociación con la UE.

Para avanzar en estos temas, Magyar propuso encontrarse con Zelenski en Bereksas, una localidad ucraniana con presencia de la minoría húngara.

Estas declaraciones se producen tras la reciente reunión entre el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, y la nueva jefa de la diplomacia húngara, Anita Orbán, quienes acordaron en Kiev iniciar consultas a nivel de expertos para encontrar en los próximos días «soluciones prácticas y sólidas» a los desacuerdos sobre las minorías, postura que marca un cambio de tono respecto a la etapa del anterior primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, celebró la victoria electoral de Péter Magyar como «un retorno de Hungría a los estándares europeos, la honestidad y la verdadera democracia» y reiteró su apoyo a la integración ucraniana en la UE, aunque subrayó que «se deben respetar todas las reglas y estándares previos, como se hizo con la adhesión de Polonia».

El líder polaco también enfatizó la importancia de revitalizar el Grupo de Visegrado (V4), un formato integrado por Polonia, Hungría, Eslovaquía y República Checa que se ha estancado en los últimos años, para que Europa Central y Oriental «recuperen su peso» en las decisiones de la Unión Europea, y expresó su deseo de celebrar pronto una cumbre del grupo en Budapest. EFE

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