Magyar rescinde un acuerdo con la fundación del Nobel de física Ferenc Krausz

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Viena, 15 may (EFE).- El primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció este viernes que su gobierno rescindirá el acuerdo con la fundación del Nobel de física Frenc Krausz, firmado con el Ejecutivo antecesor del ultranacionalista Viktor Orbán, y pidió al galardonado científico que devuelva el dinero recibido hasta ahora.

«El gobierno está terminando el contrato de 261.700 millones de forintos (724 millones de euros, 842 millones de dólares) firmado con la fundación del investigador ganador del Premio Nobel Ferenc Krausz», escribió Magyar en un comunicado publicado en redes sociales.

«Hacemos un llamado al profesor Krausz para que devuelva los 22.000 millones de forintos (60,8 millones de euros, 70,7 millones de dólares) ya desembolsados», añadió.

Firmado el año pasado con vigencia hasta 2031, el contrato con la Fundación Élvonal para la Investigación y el Desarrollo del Talento, dirigida por el Krausz, incluye una financiación de más de 261.000 millones de florines en fondos públicos para crear un centro de nivel mundial para la investigación y el fomento de talentos jóvenes.

La citada fundación se constituyó el pasado noviembre en forma de entidad de gestión de activos de interés público con funciones públicas, y la primera piedra del centro proyectado, ‘Frontiers Campus’, se colocó en el parque Infopark de Budapest, en una ceremonia con la presencia de Krausz y Orbán el 31 de marzo, menos de dos semanas antes de las elecciones legislativas del 12 de abril en las que el partido Tisza de Magyar ganó con amplia mayoría y puso así fin a la era de Orbán.

Magyar, que asumió el poder el pasado sábado prometiendo luchar contra la corrupción y desmontar el «régimen iliberal» que construyó su antecesor ultranacionalista en los últimos 16 años, calificó hoy de excepcionalmente alta la dotación del proyecto.

Krausz, que aparte de la húngara tiene también la nacionalidad austríaca, es actualmente director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de localidad de Garching (Alemania). En 2023 recibió el Nobel de Física junto a Pierre Agostini y Anne L’Huillier por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz de una duración de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. EFE

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