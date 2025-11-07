Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino

Roma, 7 nov (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, se ha reunido este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y, durante el encuentro, le ha pedido que su gobierno reconozca el Estado palestino.

La reunión duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, donde fue recibido por un piquete de honor.

La ocasión le sirvió a Abás para renovar la petición a Italia de que reconozca el Estado palestino para proteger la solución de los dos estados con Israel en base a las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, según la agencia oficial palestina Wafa.

Italia no ha reconocido el Estado palestino como otros países de su entorno durante la guerra en Gaza pero la coalición de Meloni ha propuesto en el Parlamento hacerlo una vez que el grupo islamista Hamás se rinda y renuncie a gobernar en el futuro, entre otras condiciones.

Abás agradeció también a la primera ministra el papel de Italia en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y la acogida de niños heridos en hospitales del país europeo, entre otras cosas.

Por otro lado la informó sobre la «escalada israelí» en Cisjordania y detalló «la continua expansión de los asentamientos coloniales y los ataques de colonos contra civiles palestinos desarmados», de acuerdo con la misma fuente.

El presidente expresó su «pleno compromiso» con las reformas para construir un Estado palestino «democrático y no armado, celebrar elecciones dentro de un año tras la guerra, adoptar una Constitución provisional» y con Hamás fuera del Gobierno del enclave.

Al mediodía, Abás fue recibido en el Palacio del Quirinal por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, quién abogó por acelerar la entrega de ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, desarmar a Hamás y la creación de dos Estados reconocidos.

«Debemos eliminar todos estos obstáculos que se interponen a la solución de dos Estados, dos pueblos», dijo, según recogen los medios

El líder palestino, de acuerdo con las mismas fuentes, manifestó ante Mattarella la voluntad de su pueblo de «vivir en un Estado junto a Israel» sin «guerra, odio y terrorismo».

El jueves, el presidente de la ANP fue recibido en el Vaticano por el papa León XIV y ambos coincidieron en la urgencia de ayudar a la población civil de la Franja y acabar con la guerra «persiguiendo la solución de los dos Estados», según la Santa Sede.

Asimismo, desde las páginas del diario italiano ‘La Stampa’ Abás ha acusado al actual gobierno israelí de «preferir el extremismo a la coexistencia».

Y sobre el plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó la necesidad y urgencia de «que todas las facciones entreguen sus armas al Estado palestino para que Gaza tenga su propia autoridad, ley y policía» así como «el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, con mandato de la ONU, para supervisar y apoyar la seguridad palestina durante la transición». EFE

