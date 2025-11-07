Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino

(Actualiza con comunicado del Gobierno italiano)

Roma, 7 nov (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, se ha reunido este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y durante el encuentro le ha instado a reconocer el Estado palestino.

La reunión duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, donde fue recibido por una guardia de honor.

La ocasión le sirvió a Abás para renovar la petición a Italia de que reconozca el Estado palestino para proteger la solución de los dos estados con Israel en base a las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital, según la agencia oficial palestina Wafa.

Italia no ha reconocido el Estado palestino como sí hicieron otros países de su entorno durante la guerra en Gaza, pero la coalición de Meloni ha propuesto en el Parlamento hacerlo una vez que el grupo islamista Hamás se rinda y renuncie a gobernar en el futuro.

Abás agradeció también a la primera ministra el papel de Italia en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y la acogida de niños heridos en hospitales del país europeo, entre otras cosas.

El presidente expresó su «pleno compromiso» con las reformas para construir un Estado palestino «democrático y no armado, celebrar elecciones dentro de un año tras la guerra, adoptar una Constitución provisional» y con Hamás fuera del Gobierno del enclave.

Meloni, según el Gobierno de Italia, ha urgido a consolidar el alto el fuego y a emprender la estabilización y reconstrucción de Gaza» siguiendo «rápidamente» el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien es una de sus aliadas europeas.

«Hamás no podrá tener ningún rol en el futuro del pueblo palestino», ha declarado la mandataria, quien ha avanzado que su Gobierno trabaja en un nuevo paquete de ayudas a la reconstrucción que presentará en la conferencia planeada por Egipto.

Al mediodía, Abás fue recibido en el Palacio del Quirinal por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, quién abogó por acelerar la entrega de ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, desarmar a Hamás y la creación de dos Estados reconocidos.

El líder palestino, de acuerdo con las mismas fuentes, manifestó ante Mattarella la voluntad de su pueblo de «vivir en un Estado junto a Israel» sin «guerra, odio y terrorismo».

El jueves, el presidente de la ANP fue recibido en el Vaticano por el papa León XIV y ambos coincidieron en la urgencia de ayudar a la población civil de la Franja y acabar con la guerra «persiguiendo la solución de los dos Estados», según la Santa Sede.

