Ruta ilícita de bus postal suizo 07 de febrero de 2018 - 17:04 La responsable de la empresa suiza de correos, Susanne Ruoff, prometió este miércoles que se investigará a fondo el manejo irregular de casi 80 millones de francos por parte de la compañía de autobuses postales. “Las acusaciones pesan mucho”, dijo Ruoff a la prensa. “Lamento que se hayan realizado estos pagos ilegales”. Aseguró a los representantes de los gobiernos federales y cantonales suizos que se les devolvería el capital en cuestión. La Oficina Federal de Transporte de Suiza informó el martes que ‘PostBus’ reclamó casi 80 millones de francos de más en subsidios federales y cantonales durante la última década mediante la manipulación de cuentas. Dos jefes de la empresa fueron licenciados y la compañía tendrá que devolver el dinero. Una auditoría regular de la Oficina de Transporte reveló que entre los años 2007 y 2015, la compañía conocida por sus autobuses de color amarillo brillante que transportan pasajeros a través de los Alpes maniobró de manera ilícita para recibir más dinero del requerido en los apoyos del Gobierno. Hans-Peter Wessels, presidente de los directores de transporte público suizo, dijo que era “sumamente desconcertante que tales irregularidades, algunas de las cuales se remontan a hace diez años, solamente se descubran ahora”.