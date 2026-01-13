Malasia anuncia acciones legales contra X tras bloquear a Grok por sus «imágenes obscenas»

Kuala Lumpur, 13 ene (EFE).- Malasia informó este martes de que emprenderá acciones legales contra la red social X por falta de seguridad del chatbot integrado en la plataforma, Grok, tras la circulación de «imágenes obscenas» y «sexualmente explícitas» creadas con esta herramienta de inteligencia artificial (IA), bloqueada en el país.

«Se han designado abogados y los procedimientos legales se iniciarán en breve», afirmó en un comunicado la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC), que anunció los pasados días el bloqueo del acceso a Grok en la nación por el mismo motivo.

Según el organismo, el proceso legal incluye también acciones contra xAI (‘start-up’ de IA de Musk detrás de Grok) y se inicia después de que las autoridades malasias pidieran a X y xAI «la eliminación del contenido ofensivo», sin que estas tomaran «ninguna medida correctiva».

La MCMC ha identificado el «uso indebido de Grok para generar y difundir contenido dañino», incluidas «imágenes obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, extremadamente ofensivas y manipuladas sin consentimiento».

Malasia se suma así a varios países que revisan el funcionamiento de la herramienta de IA, entre ellos Francia, Reino Unido e Indonesia.

El regulador de comunicaciones británico, Ofcom, ha abierto una investigación formal contra X para determinar si ha cumplido con las obligaciones legales en el país tras la circulación de imágenes sexualizadas, mientras Francia ha presentado una denuncia contra Grok por crear y divulgar «contenidos de carácter sexista y sexual».

Indonesia anunció el sábado una restricción de acceso al chatbot por la creación de imágenes «indecentes, groseramente ofensivas y no consensuadas, incluyendo contenido que involucra a mujeres y menores».

X limitó el viernes a usuarios de pago el uso de Grok para edición de imágenes, tras una oleada de denuncias y quejas motivada por la manipulación de fotografías de personas, desnudándolas sin consentimiento, a petición de usuarios. EFE

