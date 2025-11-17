Malasia concluye la búsqueda de náufragos rohinyás tras recuperar 36 cadáveres

2 minutos

Bangkok, 17 nov (EFE).- Las autoridades malasias dieron este lunes por concluido el operativo de búsqueda tras el naufragio de un barco con migrantes rohinyá, procedentes de Birmania (Myanmar), tras recuperar 36 cadáveres y rescatar a 14 personas.

«Hemos examinado todos los factores, incluyendo el tamaño del área (de búsqueda), el despliegue de recursos, la duración de la operación y la información sobre el incidente (…) Si surgen nuevas pistas o indicios, reevaluaremos la situación», declaró a los medios Zainudin Mohd Zuki, subdirector de operaciones de la Agencia de Control Marítimo de Malasia, recoge la agencia pública Bernama.

La embarcación, que transportaba a unos 70 pasajeros, según las autoridades, zozobró el 6 de noviembre en aguas entre el suroeste de Tailandia y el noroeste de Malasia.

Los rescatistas malasios recobraron los cuerpos sin vida de 29 personas, mientras que sus homólogos tailandeses recuperaron siete cuerpos.

Según las autoridades malasias, unos 300 migrantes procedentes del estado birmano de Rakáin se dividieron en embarcaciones más pequeñas para intentar llegar a Malasia sin ser detectados, y al menos uno de los barcos naufragó.

Se cree que la mayoría de los migrantes pertenecen a la minoría musulmana rohinyá, perseguida en Birmania, que no les reconoce como ciudadanos del país, y de donde cientos de miles huyeron tras una campaña militar en 2017 que Naciones Unidas investiga como posible genocidio.

Conforme a datos de la ONU, en lo que va del año, más de 5.300 rohinyá se han embarcado en peligrosas travesías marítimas desde Bangladés -donde malviven en campamentos en condiciones precarias, gran parte de ellos en Cox’s Bazar (Bangladés)- y Birmania, y se reportan más de 600 desaparecidos o fallecidos. EFE

nc/alf