Malasia detiene a 6 personas, incluidos 3 adolescentes, vinculados al Estado Islámico

1 minuto

Bangkok, 7 mar (EFE).- La Policía de Malasia ha arrestado a seis personas, incluidos tres adolescentes, por su presunta vinculación a actividades extremistas bajo la ideología del grupo terrorista Estado Islámico (EI) y que tenían intención de atentar, informaron este sábado las autoridades.

Las detenciones, con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, se produjeron en operativos especiales realizados en varios estados del país entre el 14 y 15 de febrero, según las autoridades.

«Les enseñaron a fabricar bombas y querían establecer un Estado Islámico» en Malasia, dijo este sábado el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, durante un discurso donde, sin aportar más detalles, subrayó que la situación es segura.

La actuación policial, que podría conllevar a más arrestos, se produjo tras la información recabada por el servicio malasio de inteligencia sobre actividades de radicalización en línea, incluida la promoción de ideología extremista, esfuerzos de reclutamiento y discusiones sobre posibles ataques.

«Tres de los detenidos son menores de 18 años», dijo el inspector general de policía, Mohd Khalid Ismail, citado por el diario New Straits Times.

Los sospechosos pueden permanecer arrestados 28 días, conforme a las leyes especiales contra el terrorismo, antes de que se presenten cargos formales. EFE

