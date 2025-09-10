The Swiss voice in the world since 1935

Malasia dice que Israel muestra «desprecio por la paz» con el ataque contra Hamás en Doha

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kuala Lumpur, 10 sep (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó este miércoles el ataque de Israel contra representantes del grupo islamista palestino Hamás en medio de negociaciones en Doha y acusó a Israel de «haber demostrado un profundo desprecio por la paz».

«Malasia condena enérgicamente los ataques aéreos israelíes contra Doha. Este acto de agresión descontrolada constituye una flagrante violación de la soberanía de Catar y una grave infracción del derecho internacional», escribió en redes sociales Anwar, quien asegura que el bombardeo «pone en peligro imprudente la vida de civiles» y «amenaza con agravar la situación en una región ya de por sí frágil».

«Al atacar a Catar, una nación clave para la mediación y el diálogo en Oriente Medio, Israel ha demostrado un profundo desprecio por la paz y la diplomacia. Semejante ataque es indefendible e intolerable», añadió el mandatario del país de mayoría musulmana, que se ha mostrado reiteradamente crítico con las acciones israelíes.

Alrededor de las 16:00 hora local del martes (11:00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad.

El Gobierno de Catar confirmó que Israel había atacado una reunión de «varios miembros del buró político» de Hamás en un edificio residencial.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los miembros de la delegación negociadora sobrevivieron al bombardeo, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta de Estados Unidos de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el medio Al Jazeera.

sn-mca/raa/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR