Malasia dice que la captura de Maduro por EE.UU. «viola el derecho internacional»

2 minutos

Bangkok, 4 ene (EFE).- La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos durante un operativo militar el sábado sobre Caracas constituye una «clara violación del derecho internacional», dijo este domingo el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

«El líder venezolano y su esposa fueron capturados en una operación militar estadounidense de alcance y naturaleza inusuales. Tales acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y constituyen un uso ilícito de la fuerza contra un Estado soberano», dijo en X el líder malasio.

Anwar pidió la «liberación sin demora» de Maduro y de Cilia Flores.

«Cualesquiera que sean las razones, la destitución forzosa de un jefe de Gobierno en funciones mediante acciones externas sienta un precedente peligroso», remarcó el dirigente asiático, quien apunta que sigue «con profunda preocupación» los acontecimientos en Venezuela y que lo sucedido «debilita el marco legal que sustenta el orden internacional».

El mandatario de Kuala Lumpur subrayó que los «cambios abruptos de liderazgo» traerán «más perjuicios que beneficios», y pidió que sea el pueblo venezolano quien determine su propio futuro político.

«El compromiso constructivo, el diálogo y la desescalada siguen siendo la vía más creíble para lograr un resultado que proteja a la población civil y permita a los venezolanos perseguir sus legítimas aspiraciones sin mayores perjuicios», sentenció en su escrito.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala» en suelo venezolano, y que Maduro y su esposa fueron «capturados y sacados por aire del país».

Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en un escenario de incertidumbre institucional. EFE

