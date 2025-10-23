Malasia dice que Modi participará por videoconferencia en la cumbre del Sudeste Asiático

2 minutos

Kuala Lumpur, 23 oct (EFE).- El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, dijo este jueves que su par indio, Narendra Modi, participará mediante videoconferencia en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza este domingo en Malasia.

«India sigue siendo un socio importante para Malasia en áreas de comercio e inversión, así como una estrecha cooperación en sectores como la tecnología, la educación y la seguridad regional», dijo Anwar en X al anunciar la ausencia presencial de Modi por la celebración del Diwali, un importante festival del hinduismo.

Anwar señaló que Malasia, país que alberga este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, permanece comprometida con «reforzar» las relaciones entre ambos países y avanzar en la cooperación entre Delhi y el bloque del Sudeste Asiático «en aras de lograr una región más pacífica y próspera».

India es, junto a Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea, uno de los socios externos más destacados de la ASEAN.

Se elimina entonces la posibilidad anticipada de que Modi, quien esta semana mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump -quien asistirá a la cumbre en Kuala Lumpur-, se reúna allí con el dirigente estadounidense, que ha impuesto hasta un 50 % de aranceles al país por su compra de petróleo ruso.

La tensión comercial desatada por los aranceles impuestos por Trump a todas las exportaciones a EE.UU. será un de los asuntos destacados en la cumbre, sobre todo el domingo, cuando se espera la participación del mandatario estadounidense, según el calendario de la ASEAN.

Creada en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está compuesta por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos y Camboya. Timor Oriental se integrará oficialmente como el undécimo miembro durante esta cumbre. EFE

sh-nc/pav/rrt