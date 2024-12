Malasia dice que reanudará la búsqueda de los restos del vuelo MH370 desaparecido en 2014

2 minutos

Kuala Lumpur, 20 dic (EFE).- El Gobierno de Malasia anunció este viernes que ha dado luz verde a la reanudación de la búsqueda del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines que desapareció con 239 personas en el océano Índico en marzo de 2014.

En una rueda de prensa, el ministro de Transporte malasio, Anthony Loke, indicó que está negociando un acuerdo para que la empresa de exploración británica Ocean Infinity asuma la búsqueda de los restos del avión en un área de 15.000 kilómetros al oeste de Australia.

Loke calificó de «creíble» la información de Ocean Infinity sobre la posible localización del avión y agregó que espera firmar una acuerdo a principios de 2025 tras precisar las condiciones.

«Esta nueva búsqueda se realizará bajo el principio de ‘sin localización no hay pago’. Bajo este principio, el Gobierno malasio no tendrá que pagar a Ocean Intinity ningún honorario si no se encuentran los restos del avión», precisó el ministro en la comparecencia retransmitida por la televisión malasia.

Loke afirmó que los esfuerzos de las autoridades malasias para encontrar el avión tiene como objetivo permitir a las familias poner punto final a esta tragedia.

El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín, cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam se desvió de su ruta hacia el sur del Índico, sin que se conozcan aún las causas.

A bordo del Boeing 777 viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes.

Inicialmente, Malasia, China y Australia realizaron una búsqueda conjunta en unos 120.000 kilómetros cuadrados en el Índico, pero finalizaron las operaciones en enero de 2017 al no encontrar los restos.

Ocean Infinity también trató de localizar el avión en un área de 25.000 kilómetros cuadrados entre enero y junio de 2018 sin tampoco tener éxito. EFE

